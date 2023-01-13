Ученые рассказали о рационе израильтян 4000 лет назад 13.01.2023, 17:14

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Исследователи нашли доисторический лагерь на юге Израиля.

Археологи из Управление древностей Израиля обнаружили 8 страусиных яиц рядом с кострищем, используемым кочевниками в пустыне. Доисторический лагерь был найден во время раскопок недалеко от Беэр-Милки на юге Израиля, пишет techinsider.

Близкое расположение яиц к кострищу, вероятно, указывает на то, что они были намеренно собраны кочевниками и употреблены в качестве ужина. Однако подробности станут известны после дальнейшего лабораторного анализа.

Страусы в израильской пустыне – не невиданное явление. Эти гигантские птицы долгое время обитали в регионе, пока не вымерли в XIX веке.

Учитывая, что в одном страусином яйце в десятки раз больше питательной ценности, чем в курином, неудивительно, что древние кочевники употребляли их в пищу.

Интересно и то, что на месте археологических раскопок не было найдено костей птицы. Вероятно, люди не пытались охотиться на страусов, а довольствовались только их гигантскими яйцами.

Страусиные яйца в то время использовались не только как источник пищи: в некоторых случаях они становились декоративными предметами, ритуальными артефактами во время захоронения, а также сосудами для хранения воды.

Теперь ученые планируют реконструировать яйца «как паззл», чтобы узнать больше о конкретных видах страусов, которые их отложили, а также о том, как именно эти яйца готовились.

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