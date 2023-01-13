Глава Офиса президента Украины прокомментировал бои за Бахмут и Соледар 1 13.01.2023, 17:24

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Андрей Ермак

Ермак рассказал о «новой битвы при Вердене».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ситуацию в боях за Бахмут и Соледар. Украинский чиновник сравнил их с боями при Вердене во время Первой мировой войны.

Об этом Ермак рассказал французскому изданию Le Monde.

«Ситуация тяжелая, даже очень тяжелая. Это битва при Вердене XXI века. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим бойцам удается удерживать позиции», — сказал он.

Ермак рассказал, что против ВСУ бросают зеков из ЧВК «Вагнера», а россияне даже не забирают тела погибших, а просто бросают их на месте сражения.

Глава ОП Украины заявил, что Киев намного больше ценит жизни своих солдат, поэтому человеческие потери в рядах ВСУ и захватчиков несравнимы.

«Соледар — это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но город не контролируют. Ситуация сложная, но наша цель — освободить наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины», — заявил Ермак и подтвердил, что за бои за город продолжаются.

Как сообщал сайт Charter97.org, ВСУ смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром.

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