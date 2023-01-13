В Беларуси резко подорожали фрукты 13.01.2023, 17:27

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На некоторые — почти на половину.

Первым, что в магазинах и на рынках удивило белорусов в новом году, – это резкое и существенное подорожание фруктов. Цитрусовые до 5 рублей подскочили еще перед 31 декабря. Сейчас местами почти на половину поднялись цены на виноград, пошли в гору цены и на яблоки.

Чем это обусловлено и как остановить подорожание фруктов?

Об этом «Радыё Рацыя» поинтересовалось у граждан:

— Перевозка дорогая, может, это влияет, не знаю. Но цены все разные. Наверное, вот эту ценовую политику надо пересмотреть.

— А что поделаешь? Большие транспортные расходы. Что мы можем сделать? Бензин дорогой, сами знаете. Но все равно нужно регулировать, так как чрезмерно дорого.

— Как дешевле? Не кушать ведрами, а помаленьку. И все.

— Я думаю, на это должны обратить внимание власти. А как еще?

Как ранее писал сайт Charter97.org, в начале этого года премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что рост цен в 2023 году неизбежен.

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