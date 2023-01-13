Сеанс неслыханного благородства Telegram-канал «СерпомПо»

13.01.2023, 17:47

Как россиянам вернуться домой.

Пока нижний спикер Володин призывает конфисковать имущество уехавших из РФ граждан, пресс-Песков призывает бороться за беглецов, потому что «это наши люди». Ну, кроме тех, конечно, кто «скатился на вражескую стезю» - видимо, речь о тех, кто открыто критикует СВО.

Рецепт возвращения, если не всех, то большинства прост, рискни, Песков, посоветуй начальнику – остановите СВО!

Пока продолжается бессмысленная, жестокая, кровавая «спецуха», пока из любого чайника каждый день грозят новой волной мобилизации, военными сборами и т.п. уехавшие, даже аполитичные, возвращаться и не подумают.

Хотя есть и те, кто вернется не просто в мирную Россию, а в Россию, в которой не будет у власти ни Путина, ни его пресс-секретаря, ни прочей его обслуги.

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