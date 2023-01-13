Торговлю и общепит оставили без льгот 13.01.2023, 17:50

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Преференциальный налоговый режим для них действовал с 1 января 2018 года.

Бизнесу в области торговли и общепита, который работает в сельской местности, не продлили льготы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

С 1 января 2023 года в Беларуси отменили некоторые льготы, предусмотренные в указе «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Эти льготы затрагивали ИП и компании, которые работали в торговле и общепите в сельской местности и на территории малых городских поселений.

Преференциальный налоговый режим для них действовал с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В этот период для них обороты по реализации товаров в сельской местности освобождались от налога на добавленную стоимость, на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Налог на прибыль был в размере 6%.

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