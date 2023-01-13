Белорусские военные засветили полученный от РФ ЗРК «Тор» 3 13.01.2023, 18:15

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Батарею ЗРК передали в 15-ю зенитную ракетную бригаду.

Белорусским военным 13 января торжественно передали батарейный комплект ЗРК «Тор-М2К», полученный в рамках договоренностей с РФ. На вручении новой техники присутствовали представители командования военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси.

Известно, что батарею ЗРК «Тор-М2К» передали в 15-ю зенитную ракетную бригаду, сообщает Минобороны Беларуси.

В этот комплект вошли: 4 боевые машины (БМ) 9А331МК на колесном шасси, транспортно-зарядная машина (ТЗМ) 9Т244 и машина технического обслуживания (батарейная МТО) 9В887М2К.

Как указывает мониторинговая группа, в среднесрочной перспективе ожидается формирование в составе 15-й зрбр нового зенитно-ракетного дивизиона на ЗРК «Тор-М2К». До получения «Торов» основным вооружением бригады были ЗРК С-300ПТ.

Военные Лукашенко утверждают, что это «новые уникальные боевые машины, не имеющие аналогов в своем классе».

К слову, зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2К» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотников, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия на средних, малых и очень малых высотах в сложной воздушной обстановке.

По данным наблюдателей, батарейный комплект ЗРК «Тор-М2К» прибыл из РФ в Беларусь в конце декабря 2022 года.

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