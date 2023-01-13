В Соледаре тяжело Александр Коваленко

13.01.2023, 18:21

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Александр Коваленко

Однако есть очень важное «но».

Соледар — очень тяжелая тема. Почему? Потому что этот город сейчас в тяжелом положении по наступательным и штурмовым действиям со стороны российских оккупантов. Сейчас у них там есть преимущество количественного, личного состава, а также, как ни странно, остается достаточно высокий уровень поддержки артиллерии. Однако есть очень важное «но».

Оно связано с тем, что Соледар на сегодняшний день не находится в положении полного окружения, это во-первых.

Во-вторых, северо-западная, а также частично центральная часть города под контролем Вооруженных сил Украины. С северо-западной локации выход ВСУ осуществляется в направлении, где сформированы полноценные и достаточно эффективные линии обороны ВСУ. Таким образом, мы можем говорить о том, что если удерживать центральную и северо-западную часть, мы не только сохраним контроль над городом, но и обеспечим достаточно длительный период затягивания большого ресурса российских оккупационных подразделений в этом направлении.

В то же время, Бахмут, как мы видим, уже не находится под таким давлением, как раньше. Все зависит от того, какая стратегия, какой план у Генерального штаба ВСУ. Соледар уже выполнил свою основную роль, а именно оттянул на себя большое количество российских ресурсов и уничтожил их. Они там были нивелированы. Но, с другой стороны, мы понимаем, что так или иначе этот город пока под нашим контролем, поэтому мы можем некоторое время сохранять этот контроль. Но этот контроль — это цена человеческих жизней. И именно такое решение может быть принято — либо мы продолжаем сохранять контроль над Соледаром, либо отходим к нашим линиям обороны, которые позволят нам более эффективно блокировать и нивелировать наступательные действия российских оккупантов, или мы сохраняем эту ситуацию, когда затягиваем их большой ресурс, который уже достаточно истощен, и продолжаем его нивелировать за счет того, что уменьшаем давление на Бахмут.

Александр Коваленко, nv.ua

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