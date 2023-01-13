В Минске задержали культуролога Оксану Зарецкую
- 13.01.2023, 18:32
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Ее задержали в конце декабря, но об этом стало известно только сейчас.
В Минске задержали культуролога, эксперта по этикету и общественного деятеля Оксану Зарецкую. Она находится в СИЗО на Володарского. Об этом сообщил 13 января правозащитный центр «Весна».
По информации правозащитников, Оксану задержали еще в конце декабря, но об этом стало известно только сейчас.
Как пишет «Весна» со ссылкой на свои источники, культуролог находится в СИЗО-1 на Володарского. Причины ее задержания неизвестны.