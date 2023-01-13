Олег Жданов: Суровикин уже никто и звать его никак 13.01.2023, 18:45

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Валерий Герасимов (слева) и Сергей Суровикин

Украинский военный эксперт прокомментировал перестановки в российском генералитете.

Новые перестановки в российском Генштабе на руку министру обороны РФ Сергею Шойгу, который намерен вернуть себе контроль над силовым блоком.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью «Обозревателю» отметил, что Валерий Герасимов, который был назначен на пост командующего объединенной группировкой войск в Украине вместо Сергея Суровикина, будет готовить какую-нибудь наступательную операцию.

«Но тут есть две составляющие – сугубо военная и политическая. Политическая состоит в том, что, на мой взгляд, Шойгу решил укрепить свои позиции и вернуть себе полный контроль над силовым блоком под названием «министерство обороны». Они решили взять все в свои руки. И сегодня Суровикин уже никто и звать его никак. Потому что он заместитель. А заместитель – это человек, который на подхвате, когда начальник не может», — отметил эксперт.

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