Чем известны Бахмут и Соледар, которые сдерживают российское нашествие в Украине 13.01.2023, 19:17

Это уникальные города несокрушимости Украины.

Позиции украинских военных, защищающих Бахмут и Соледар, российские оккупационные войска атакуют ежедневно, неся большие потери. В Соледаре продолжаются ожесточенные бои, ситуацию усложняет сильный мороз. В Бахмуте ситуация несколько стихла, потому что российские террористы частично были переброшены. Сейчас Бахмут и Соледарь мы знаем как форпост Донецкого направления. Самые ожесточенные бои, самые кровавые города. Но какими они были до войны? Чем славились и как развивались на протяжении веков — подробнее в сюжете «Апострофа».

Почему так важен для оккупантов Бахмут? Его взятие открывает дальнейший путь к Славянску, Краматорску и Часовом Яру. К тому же Бахмут — важный транспортный узел и город, куда зимой 2015 отступали украинские войска после ожесточенных боев и потери Дебальцево.

С началом войны на Донбассе в 2014 году Бахмут преимущественно был в тылу и не являлся местом активных боевых действий. Хотя и подвергался обстрелам. После того как войскам рф удалось взять Северодонецк и Лисичанск в начале лета, Бахмут стал главным направлением наступления русской армии. Каждый день город подвергается обстрелам и фактически превратился в руины.

Но что же собой представляет город Бахмут?

Более столетие назад он был центром Донбасса. Его история ведет начало с 1571 года. Тогдашний царь московитов Иван Грозный приказал создать надежную оборону Московии от крымских татар. Соорудили ее на берегах рек Северский Донец и Айдар, назвали Бахмутской стражей. Расположена она была на реке Бахмутка. Отсюда название, от тюрского слова бахмат, что означает «конь». На Бахмутской страже службу вели казаки. Позже она стала слободой. А еще со временем – городом.

Стремительное развитие Бахмута началось в XVII веке. Тогда там открыли соленые озера. В отдельные годы в Бахмут сходились до 10 тысяч солеваров, преимущественно выходцев из Слободской Украины и Дона. В 1874 году там открывают солеварный завод, дававший два миллиона пудов соли в год. В конце 1885 года именно Бахмут добывал более 70% всей соли в стране.

С началом XX века город являлся не только центром соляной промышленности. В Бахмуте развивалась культура: открывались гимназии, училища и школы. Издавались газеты. Из городских типографий вышли в свет произведения Пантелеймона Кулиша и Николая Чернявского.

Позже Бахмут был сделан центром Донецкой губернии. В городе был построен большой трубный завод и обувная фабрика. Его переименовали в Артемовск в честь одного из революционеров того времени. Отсюда название известного артемовского шампанского. Ведь Бахмут – это еще и город производства игристых вин.

Со старым названием Бахмута связан и завод «Артемсоль», до войны обеспечивавший 96% общеукраинского потребления соли. Еще в мае предприятие остановило производство из-за российских обстрелов. Расположен завод в Соледаре - городе, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

На месте современного Соледара еще с начала XVIII века были хутора бахмутских жителей. Так возникло село Брянцевка. С началом соляного бума в конце XIX века там построили первую соляную шахту — Брянцевский рудник. Вскоре еще пять.

Вокруг них вырос рабочий поселок, который в 1926 получил название Карло-Либкнехтовск – в честь одного из основателей компартии Германии. В июле 1991 года город стал Соледаром.

За более чем столетие там добыли более 250 миллионов тонн соли. Город известен и загадочным озером. Оно имеет аномально теплую температуру воды, чем больше глубина воды, тем теплее она. Одна часть водоема пресная, другая – соленая и настолько плотная, что выталкивает человека, не позволяя нырнуть глубоко.

В Соледаре находится единственное туристическое место Украины на глубине 300 метров. Пространство, оставшееся в шахтах после добычи соли, превратили в место для экскурсий.

Но сейчас это – в прошлом. Россияне активно штурмуют Соледар. От инфраструктуры города почти ничего не осталось. Институт изучения войны считает, что российским войскам требуется контроль над Соледаром на севере Бахмута, а также Зайцевым на юге этого города, чтобы лишить ВСУ возможности контролировать важную магистраль, по которой осуществляется снабжение украинской армии.

Каждый день в Бахмуте и Соледаре гибнут украинские герои. Теперь города известны не солью, а своей несокрушимостью. Но сдаваться — никто не собирается.

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