Белоруса депортировали из Польши за нецелесообразное использование рабочей визы 13.01.2023, 19:20

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Пограничники остановили его на границе Литвы и Польши.

На границе Литвы и Польши польские пограничники остановили белоруса Александра и аннулировали его визу. Причина — нецелесообразное использование рабочей визы. Также пограничники поставили парню штамп с запретом въезда на территорию Польши на полгода. MOST записал историю Александра и рассказывает, что делать в такой ситуации.

Александр из Гродно. В апреле 2022 года через фирму-посредника он решил сделать себе рабочую визу. Получил приглашение и в визовом центре открыл визу на год. В Польшу выехал в июне. В Варшаве белoрус работал совсем на другой работе, а не на той, которая была прописана в приглашении. Так Александр проработал целое лето в столице Польши и стал ездить в Беларусь.

На новогодние праздники парень решил побывать в Беларуси, а 10 января он возвращался в Польшу через Литву. На границе двух стран его остановили польские пограничники, чтобы проверить документы.

— Начали проверять визу и приглашение на работу. Оказалось, что фирма, которая помогала с визой, уже неактивна как месяца три. Забрали в участок и составили протокол, — рассказывает Александр.

В участке польские пограничники перечеркнули Александру визу в паспорте и таким образом аннулировали её. Также они поставили штамп с запретом въезда на территорию Польши на шесть месяцев.

— Дали мне блок бумаги и сказали в течение 15 дней выехать с территории Польши. Ещё сказали оплатить взнос в 10 злотых, написать письмо и отослать на их адрес. Из всей этой истории я сделал вывод такой: если один раз проехал по рабочей визе, но не работаешь по приглашению, то значит нужно оставаться и работать там. А я начал ездить в Беларусь. А у них сейчас вроде как рейды начались по рабочим визам. Некоторым прощают и говорят просто сделать новое приглашение, а мне не повезло. Сам виноват. Теперь придется ждать шесть месяцев, чтобы снова поехать в Польшу.

11 января Александр вернулся в Беларусь.

Что нужно знать иностранцу в Польше

В Центре поддержки иностранцев в Белостоке Фонда «OKNO NA WSCHÓD» рассказали, что Александр мог обжаловать решение пограничников. Ведомство даёт 15 дней на обжалование.

— Таких историй в последнее время много — нецелевое использование визы. Парню ещё повезло, что только на шесть месяцев ему дали запрет, а могли и на несколько лет. Конечно, можно обжаловать решение, но не стоит рассчитывать на позитивный результат.

Каждый иностранец в Польше должен иметь действительный паспорт, визу и документ подтверждающий цель выдачи визы (в случае рабочей визы — разрешение на работу от работодателя. Настоящего, не фиктивного). Если человек меняет работодателя — он обязан иметь новое разрешение от нового работодателя.

С гуманитарными визами — выдается тем, кто декларирует в консульстве, что в Беларуси им небезопасно оставаться. При многократных пересечениях границы на этой визе у пограничников могут возникнуть вопросы и вашу визу могут аннулировать — так как ваши поездки не оправдывают цель выдачи визы. В том числе можно получить и запрет на въезд в шенген на определенный срок (от шести месяцев до трёх лет).

— Это касается всех типов виз, каждая виза имеет цель выдачи и вы обязаны иметь дополнительный документ, подтверждающий цель ее выдачи, — рассказали в Центре поддержки иностранцев.

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