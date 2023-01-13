«Путин стал для Си огромной проблемой» 3 13.01.2023, 19:32

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Американский эксперт объяснил, как лидеры Центральной Азии относятся к хозяину Кремля.

В интересах США и союзников как можно быстрее победить Россию и сосредоточиться на потенциальной угрозе со стороны Китая, который может извлечь выгоду из последствий войны в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил бывший помощник госсекретаря США по европейским делам Весс Митчелл.

- По моей оценке, в США и наших союзников есть шанс получить большое преимущество перед Россией и Китаем, помогая Украине выиграть войну. На мой взгляд, желаемой стратегией было бы сначала окончательно победить Россию, а затем полностью сосредоточить свое внимание на Китае, — говорит Митчелл, бывший сотрудник администрации экс-президента США Дональда Трампа.

Он добавляет, что поддержка Украины в войне отвечает интересам США по ряду причин.

- Во-первых, таким образом Украина укрепляет свое сдерживание и останавливает дальнейшие атаки России. Во-вторых, россияне на время слабеют в экономическом и военном отношении, а европейцы, если они выполнят свои обязательства, укрепят свою оборону, — объясняет. он.

По его оценке, впоследствии это позволит направить большую часть усилий на Азию, не заботясь о «другом театре военных действий». В то же время, Митчелл соглашается с теми, кто говорит, что США не могут позволить себе конкурировать на два фронта и должны чутко реагировать на угрозу со стороны Китая.

Отвечая на вопрос, как война в Украине может повлиять на расчеты и интересы Китая, Митчелл сказал, что, хотя проблемы его союзника неудобны для Пекина в краткосрочной перспективе, Китай может выиграть от нее в долгосрочной перспективе.

-мВ краткосрочной перспективе Путин стал для Си огромной проблемой. Помните, что дипломатическая стратегия Китая заключалась в том, чтобы показать себя в мире конструктивной силой. Над ним долго работали, ориентируясь на коммерческие отношения. А здесь у нас есть парень, недавно. сидел рядом с президентом (Си Цзиньпином) в ложе уважения на Олимпиаде в Пекине как его лучший друг, а теперь угрожает ядерной войной, а его войска варварски пытают, — говорит Митчелл.

По его мнению, сыграть в пользу Пекина может зависимость России от Китая, которая сохраняется. Он указывает, например, на расширение российской газовой инфраструктуры в сторону Китая.

По его словам, еще одним преимуществом станет усиление влияния Китая на государства Центральной Азии, которые до сих пор были союзниками России.

- Уже на последнем заседании Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде было понятно, что лидеры Центральной Азии уже гораздо меньше уважают Россию. Что ж, по его оценке, это влияние неизбежно будет в большей степени направлено на Китай, — подытожил Митчелл.

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