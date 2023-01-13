Карта боевых действий в Украине: обнародованы новые данные 13.01.2023, 19:48

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Какая сейчас ситуация на фронте.

В окрестностях Соледара в Донецкой области продолжаются активные боевые действия между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Тем временем в Запорожской области два села перешли в «серую зону», сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

Аналитики отмечаются, что информации о фактической ситуации в Соледаре нет, на окраинах города идут упорные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Кроме того, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области, однако успеха не достигают.

Тем временем поселки Мирное и Дорожнянка в Запорожской области находятся в так называемой «серой зоне».

Так, россияне иногда заходят в Мирное, но не имеют полного контроля над ним. Тем временем в Дорожнянке оккупанты только в части села, дальше продвинуться им не дает украинская артиллерия.

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