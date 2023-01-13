Украина планирует пройти путь к вступлению в ЕС за два года 13.01.2023, 20:06

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина надеется пройти весь путь к вступлению в Европейский Союз меньше, чем через два года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина будет готовиться к непосредственным переговорам о вступлении в ЕС параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства.

- Что это значит? Будет сформирована переговорная позиция Украины, которая определит наши сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом. Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые профессионально смогут обсудить детали в разных сферах. Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении, - сказал украинский премьер.

Шмыгаль отметил, что дальше Украину ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении в ЕС.

- Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС, - добавил он.

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