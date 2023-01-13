Крупнейшее предприятие Гомеля впервые оказалось без прибыли 3 13.01.2023, 20:10

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Завод потерял возможность сотрудничать с украинским предприятием-партнером.

Собрание акционеров ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам третьего квартала 2022 года. Причиной названо отсутствие прибыли. В истории завода такое произошло впервые с 2016 года, когда соответствующие решения акционерных обществ начали публиковаться на Едином портале финансового рынка, пишет «Флагшток».

Одним из ключевых акционеров предприятия Гомельского ВСЗ является Крюковский вагоностроительный завод (город Кременчуг, Украина). Благодаря организации совместного производств с украинским предприятием, Гомельский ВСЗ освоил сборку из комплектов пассажирских вагонов: плацкартов, купе, спальных.

С начала российского вторжения в Украину завод потерял возможность сотрудничать с украинским предприятием-партером. Официально о проблеме не сообщается: госСМИ и информационные ресурсы вагоностроительного просто не публиковали никаких данных о производстве в 2022 году.

Доля украинского инвестора в созданном ЗАО составила 15%. По итогам 2020 года сумма дивидендов, полученных украинской компанией от прибыли Гомельского ВСЗ, составляла 1,2 млн гривен (примерно 43 тыс. долларов).

Еще одним крупным акционером Гомельского ВСЗ является паевое товарищество «Стиффлер» (Эстония). Доля эстонской компании в уставном фонде Гомельского ВСЗ на начало 2022 года составляла 1,4 млн евро (16,3% уставного фонда).

В июле 2022 года совмин включил эстонское предприятие в список компаний из «недружественных стран», которым запрещено продавать принадлежащие им акции белорусских предприятий.

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