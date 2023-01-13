Эксперт: Путин может отдать безумный приказ и атаковать Украину из Беларуси 4 13.01.2023, 20:38

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Ситуация может измениться за 2-3 недели.

Россия продолжает сосредотачивать свои силы в Беларуси. В четверг, 12 января, в Беларусь прибыла комиссия Минобороны России, чтобы проверить свои войска.

Об этом «24 каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Украины Александр Мусиенко. По его словам, нельзя исключать возможность нового наступления на Украину с севера.

В то же время по состоянию на сегодняшний день на белорусском направлении нет признаков того, что новое вторжение произойдет в ближайшее время.

- Пока не видно сосредоточения большого количества российских войск на территории Беларуси. Но дело в том, что ситуация может измениться. За 2 – 3 недели там может появиться большее количество мобилизованных и российской техники, – сказал военный обозреватель.

По словам Мусиенко, Украина понимает угрозу и готовится к возможным атакам врага с белорусского направления. Ведь если сейчас в Беларуси нет концентрации российских войск, достаточной для наступления, угроза никуда не исчезает.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, многие диктаторы, которые находились в состоянии войны и были ею одержимы, довольно часто делали иррациональные вещи. В частности, наступали по тем направлениям, где, казалось бы, это делать вообще бессмысленно.

- Путин – совершенно такой диктатор. Он одержим агрессией, войной и ненавистью к Украине. Он просто видит эту цель перед собой. Поэтому нельзя исключать, что он отдаст безумный приказ и попытается атаковать с белорусского направления, – отметил Мусиенко.

Он добавил, что российский диктатор, а также Лукашенко, своими маневрами пытаются держать в напряжении не только Украину.

Военный обозреватель напомнил, что с 16 января в Беларуси начнутся авиационные учения, которые будут проходить также в районе Бреста – близко к границе с Польшей.

- Не следует забывать, что Путин, кроме уничтожения украинской государственности, также хочет прямых переговоров с США и европейскими странами о судьбе Центральной и Восточной Европы. Россия рассматривала эти территории как зону своих интересов и ведет борьбу за это, – сказал Мусиенко.

Он добавил, что не зря президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентами Литвы и Польши 11 января во Львове. По мнению Мусиенко, эта встреча продемонстрировала, что потенциальные угрозы от действий безумного диктатора существуют не только для Украины, а также затрагивают страны НАТО, в частности Польшу и Литву.

- Россия будет сохранять площадку в Беларуси для того, чтобы давить не только на Украину, но и на Польшу и Литву. Так будет до тех пор, пока белорусский народ не восстанет и не изменит ситуацию, – сказал военный обозреватель.

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