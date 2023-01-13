Зависимость бюджета РФ от цен на нефть достигла исторического максимума
- 13.01.2023, 20:44
Россиян готовят к колоссальному увеличению налогов.
Российский бюджет становится все более зависим от уровня цен на нефть по мере того, как государство увеличивает военные и силовые расходы, не имея источников, чтобы профинансировать все «аппетиты» армии, правоохранительных органов и спецслужб, пишет Finanz.
По итогам 2022 года цена нефти, балансирующая бюджет, достигла $115 за баррель, оценивают эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.
Речь идет о стоимости барреля, при которой доходы правительства покрывают все траты, а казна становится бездефицитной. Настолько высокой «точка» бюджетного баланса не была еще ни разу в истории. Предыдущий рекорд — 114 долларов за баррель — был установлен в 2013 году.
Разрыв между ценой нефти, балансирующей бюджет, и фактической ценой «очень большой» - в декабре средняя стоимость барреля Urals составляла всего $51, констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Правительство будет вынуждено принять меры по ужесточению бюджетных показателей в 2023 году, и в случае невозможности сократить расходную часть встанет вопрос о необходимости увеличить налоговые сборы».