«В коридоре «красной зоны» одномоментно до 50 человек ожидает приема – все кашляют» 1 13.01.2023, 20:57

иллюстрационное фото

Пенсионерка пережила шок, посещая поликлинику.

Работающая пенсионерка Наталья Владимировна из Могилева рассказала magilev.by о том, как посетила поликлиннику:

– Перед Новым годом почти три недели болела и уже вторую неделю в наступившем году не могу восстановиться. Пережила настоящий шок, посещая поликлинику. Я болела дважды ковидом ранее, но брала за свой счет на это время, поэтому врачей не посещала после их вызова на дом. Прошедшим летом у меня диагностировали сахарный диабет, и я побоялась болеть без наблюдения врача. Не знаю, как они выдерживают, бедные, такой наплыв пациентов – до сотни за смену! В коридоре «красной зоны» одномоментно до 50 человек ожидает приема – все кашляют, сопливые, но в масках единицы. Дышать нечем! Я во время первого визита чуть сознание не потеряла – ждала своей очереди почти два часа!

Во время последнего посещения врача решила всех перехитрить – пошла за час до начала приема, чтобы не сидеть в переполненном людьми коридоре. Но таких «умных» оказалось немало – я была шестая. А за час ожидания собрались те же 50 человек. Анализы мои были не очень хорошими, но я уже сама просила доктора закрыть больничный – еще раз в поликлинику я бы себя не заставила пойти. Каждый раз после посещения врача, а это через каждые три дня, я себя чувствовала хуже, чем до приема: возвращалась и пластом лежала несколько часов. Да еще дорога в поликлинику и обратно – гололед, сугробы, а посыпаны тротуары совсем чуть-чуть песком. Так боялась упасть!

И сегодня все еще кашляю, головные боли чувствую почти каждый день, общая слабость. Но врач поставила диагноз ОРВИ. Я себя точно также чувствовала после ковида. Спустя время он мне «аукнулся» скачком давления и сахарным диабетом. Теперь вот жду «новых сюрпризов» от так называемой ОРВИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».