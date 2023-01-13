Украинские десантники показали фото из Соледара 13.01.2023, 21:02

Бои идут в окрестностях города.

Бои в Соледаре Донецкой области были жестокими и безжалостными, а сейчас они продолжаются в окрестностях города. Об этом сообщает 46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины.

- Почти шесть месяцев понадобилось российским оккупантам для осознания тщетности и бесперспективности попыток штурмом взять Бахмут. Поэтому с начала года они перенесли боевую активность на Соледар, чтобы отвлечь медийное внимание от неудач на бахмутском направлении, - говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что внимание - ежесекундное, оружие - либо в постоянном использовании, либо в постоянной готовности. Десантники рассказали, что регулярное изменение тактики врага требовало гибкости алгоритма действий их подразделений. Залогом успешных действий стала универсальность военнослужащих. Управление, контроль и координация действий командования бригады оказались на самом высоком уровне.

- А учитывая то, что многие из бойцов прошли здесь боевое крещение, наша бригада достойно выдержала эти чрезвычайно сложные испытания. Бои на окраинах Соледара продолжаются. Воины нашей бригады благодарят собратьев из 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ обороне Соледара, - добавили военные.

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