Михаил Подоляк: Как только РФ проиграет, наступят очень тяжелые последствия для Лукашенко 5 13.01.2023, 21:14

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Михаил Подоляк

Украинская разведка отслеживает любые внутренние передвижения на полигонах Беларуси.

Об угрозе нападения из Беларуси в интервью для «24 канала» рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Что происходит с точки зрения логистики. Для того, чтобы России открыть Северный фронт, нужно иметь определенное количество людей. Не 10–20 тысяч, а гораздо больше – 60–80 тысяч человек ударной группировки.

Для него нужно огромное количество техники, то есть 2–3 тысячи танков, бронетранспортеры, артиллерийские системы и РСЗО. Это огромное количество техники, которой сегодня России не хватает на ключевых направлениях – Донецком, Луганском, Запорожском или Херсонском.

России неоткуда взять ее – нет складов, которые можно расконсервировать, и все это будет. Если бы все это было, то было бы на линии фронта и воевало.

Мы смотрим за происходящим. Наша разведка эффективно работает, отмечает любые внутренние передвижения на полигонах Брестской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

Наконец фактор, который очень важен – местность, то есть география. Там не открытое пространство, как в Херсонской, Луганской или Донецкой областях, там – леса, мало дорог, болота. И там есть наша оборона – ТрО. Совершенно иная психологическая и военная готовность. У нас также идут учения. Там вообще очень крутые ребята.

У нас вообще все, кто находятся на переднем крае – это очень крутые ребята. Независимо от того, на Донецком, Северном или Южном направлении они сегодня. Все осознают, что будут делать, если хотя бы полшага с территории Беларуси кто-то сделает на нашу территорию.

Вы можете быть уверены – это будет ужасная история для Беларуси. Тут вернусь к Лукашенко – он очень «хитроумный» человек. Именно так – одним словом. Он ясно понимает последствия, если зайдет на территорию Украины.

Еще отмечу, что мы публично и непублично говорим о том, что все, кто так или иначе поддерживает оккупационный формат войны России, должны платить за это большую цену.

Все делают соответствующие выводы: и наши партнеры, и мы. Вводятся соответствующие санкции. Просто нужно понимать, сколько тратит на войну Россия и что делает с экономической точки зрения, продавая, например, нефть и газ. И что потом эти деньги оплачивают. Что они закупают за эти деньги, что хотят закупить. И что делает Беларусь.

На мой взгляд, сегодня нужно не о Беларуси говорить, если хотим говорить о санкциях. А о тех или иных европейских компаниях, которые до сих пор работают в России, а их там достаточно, выплачивают налоги в российскую казну, из которой Россия закупает дополнительные военные способности, чтобы убивать украинцев.

По моему мнению, после практически 11 месяцев войны было желательно поставить здесь точку. Не говорить абстрактно о чем-то. Там есть, на мой взгляд, 50% или чуть больше компаний, десятилетиями работавших в России. Было бы лучше провести ревизию. Не Украине, потому что это не украинская юрисдикция, а европейцам или американцам.

Провести ревизию и немного поговорить с этими компаниями, потому что это опосредованное финансирование геноцидного типа войны. И об этом нужно говорить, потому что Беларусь – это не та страна, которая имеет существенное влияние на ход войны.

Да, дает инфраструктурные возможности, воздушное пространство и будет за это юридически отвечать. Мы с вами прекрасно это понимаем. И Беларусь понимает: как только Россия проиграет, наступят очень тяжелые для Беларуси соответствующие юридические последствия.

Но мне кажется, что сегодня хотелось бы говорить о компаниях, которые еще не осознали своего непосредственного участия в войне против Украины.

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