Германия доставила в Украину четыре саперных танка 2 13.01.2023, 21:17

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Также Украина получила четыре мобильные и защищенные системы разминирования и другую помощь.

Германия доставила в Украину четыре саперных танка для очистки местности от мин. Как говорится в сообщении правительства Германии от 13 января, страна передала 4 танка по разминированию (саперные танки или минно-расчистные танки) и 4 мобильные и защищенные системы разминирования.

Также в Украину было доставлено еще 10 бронированных транспортных средств для охраны границы (ранее Украина получила 85 таких средств). И 120 мобильных отопительных систем (ранее Украина получила 48 таких систем).

Сообщается, что в период с 1 января 2022 года до 9 января 2023 года Германия передала Украине военного имущества на общую сумму 2 млрд 245 млн 722 тыс. 401 евро.

Согласно сообщению, ожидается, что Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами и систему противовоздушной обороны PATRIOT с ракетами.

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