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В Литве взорвался газопровод

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  • 13.01.2023, 21:50
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В Литве взорвался газопровод

Столб огня достигал 50 метров.

13 января в 17:57 по белорусскому времени в полицию Паневежского округа Литвы сообщили о том, что в деревне Пасвалё Венкемис произошел взрыв на газопроводе. Огненный столб достигал 50 метров в высоту, пишет delfi.lt

На месте происшествия работали многочисленные наряды пожарных-спасателей.

Очевидцы рассказали, что недалеко от места происшествия находится автосервис, а воздух прогрелся до 20 градусов. Большое пламя было видно даже из соседней деревни.

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Позже было принято решение об эвакуации около 200 жителей близлежащей деревни.

Газопровод, на котором произошел взрыв, используют для поставок газа в северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию. По данным на 20:00, пожар локализован, ситуация стабильная.

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