Данилов: Кремль готовит закрытие границ, потому что на кону вся Россия 2 13.01.2023, 22:00

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Алексей Данилов

Это еще раз подтвердит, что у россиян плохи дела на фронте.

Диктаторский режим Путина пойдет на закрытие границ России. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью nv.ua.

По словам Данилова, закрытие границ еще раз подтвердит, что у россиян не такие хорошие дела на фронте.

- Они обязательно закроют границы, мы в этом уверены, для выезда мужчин до 65 лет, а не до 60 лет, как было раньше. Это еще раз говорит о том, что у них не такие хорошие дела на фронте. Но то, что современный Гитлер – Путин, поставил в этой войне на кон всю Россию, мы хорошо это видим, - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, РФ в первых месяцах 2023 года планирует провести новую мобилизацию, чтобы восполнить текущие потери на фронте.

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