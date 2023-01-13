Как выглядит одна из самых дорогих однокомнатных квартир в Минске 1 13.01.2023, 22:32

1,072

Квадратный метр в студии оценили в $4618.

«Эксклюзивная квартира, аналогов которой нет в стране», − так начинается описание этой «однушки» на проспекте Победителей в Минске. Квадратный метр в студии, полностью готовой для проживания, продавец оценил в сумму более 4,5 тысяч долларов. Realt посмотрел, какое жилье предлагается за эти деньги.

Находится одна из самых дорогих однокомнатных квартир в стране в жилом комплексе «Славянский квартал» на проспекте Победителей, 27. Этот монолитный дом, состоящий из нескольких полукруглых башен, был сдан в 2012 году. Рядом с ним находятся такие объекты, как Стела, музей ВОВ, парк Победы, станции метро «Фрунзенская» и «Немига».

Площадь квартиры на 10-м этаже — 49,8 квадратных метров. Высота потолков — 2,6.

Отдельных комнат в квартире не выделено, пространство зонировано с помощью мебели и декораторских приемов. Ремонт в студии − полностью дизайнерский, более того — «все сделано руками мировых мастеров, мировых брендов и под индивидуальный заказ, по дизайн проекту с использованием качественных импортных материалов».

В интерьере квартиры использованы спокойные нейтральные цвета, тут есть дизайнерская плитка, вылепленная руками мастера и дорогой паркет.

Кухня-гостиная со всей необходимой бытовой техникой имеет выход на балкон, остекленный во «французском» стиле.

Дальше следует зона гостиной с диваном, небольшой уголок для отдыха с креслом, а затем спальная зона, отделенная от основной части квартиры стеллажом.

Студия оборудована приточно-вытяжной вентиляцией, также тут есть теплые полы, кондиционер, оптоволокно, видеодомофон и охранная сигнализация.

Что касается самого комплекса, то он может похвастаться ухоженной придомовой территорией, бдительными консьержами, современной детской площадкой, охраняемым подземным паркингом и открытой гостевой парковкой.

Стоимость квартиры на проспекте Победителей − 230 тысяч долларов (4618 долларов — за метр).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».