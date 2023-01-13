В Сеть попало первое видео боевого применения украинского дрона-разведчика

В Сеть попало первое видео боевого применения украинского дрона-разведчика2
- 13.01.2023, 22:54
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SHARK отработал над Донецком.
Вооруженные силы Украины уже применяют на фронте украинский дрон-разведчик SHARK, разработка которого началась после вторжения ВС РФ в Украину. Кадры боевой операции с участием БПЛА опубликовал 13 января украинский волонтер, политик и общественный деятель Сергей Притула.
Это первый ролик, в котором запечатлена работа украинского БПЛА в боевых условиях. Дрон, судя по кадрам, разведывает цели в Донецке, оккупированном российской армией.
Ролик позволяет определить, что SHARK оборудован высококлассной оптикой.
- Качество изображения и зум впечатляют, безусловно! - написал Притула.
Он уточнил, что уже подписали контракт на закупку трех «Шарков» для ВСУ.
SHARK - это разведывательный беспилотный комплекс, созданный украинской компанией Ukrspecsystems. Он предназначен для наблюдения за врагом и корректировки огня.
Главные преимущества данного БПЛА - это модуль связи высокой надежности и оптика Full HD, позволяющая делать 30-кратное увеличение картинки.
SHARK может действовать на расстоянии до 60 км. При этом беспилотник способен дать четкую картинку наблюдаемого объекта, находясь от него в 5 км.
Стоимость одного комплекса составляет около $325 тысяч. В него входят три БПЛА и машина-командный пункт.