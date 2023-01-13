В Могилеве задержали профессора Юрия Бубнова

В Могилеве задержали профессора Юрия Бубнова3
- 13.01.2023, 23:07
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Силовики пришли в университет, где он работает.
В Могилеве задержали профессора доктора социологических наук Юрия Бубнова. Об этом сообщил 13 января телеграм-канал MayDay.
По предварительной информации, силовики пришли за Бубновым 12 января. Ученого задержали прямо на кафедре университета, где он работает.
Юрий Бубнов — заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, доктор социологических наук. Его портрет находится на доске почета ветеранов Белорусского государственного университета технологий (бывший МГУП).
В Могилеве Юрий Бубнов известен как эксперт-социолог.