Bild: Министр обороны Германии внезапно уходит в отставку

Bild: Министр обороны Германии внезапно уходит в отставку4
- 13.01.2023, 23:18
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Сейчас обсуждается кандидатура преемника.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт собралась подать в отставку. Сейчас обсуждается время официального объявления и кандидатура преемника. Об этом пишет немецкое издание BILD (перевод - «Униан»).
О грядущей отставке военного министра журналисты узнали сразу из нескольких источников. Утверждается, что инициатором отставки является сама Ламбрехт, а не правительство.
- Сейчас речь идёт о точном времени отставки, преемник уже обсуждается, – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Кристин Ламбрехт преследовали скандалы всё время, пока она занимала пост министра обороны.