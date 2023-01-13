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Bild: Министр обороны Германии внезапно уходит в отставку

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  • 13.01.2023, 23:18
  • 3,742
Bild: Министр обороны Германии внезапно уходит в отставку
Кристин Ламбрехт

Сейчас обсуждается кандидатура преемника.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт собралась подать в отставку. Сейчас обсуждается время официального объявления и кандидатура преемника. Об этом пишет немецкое издание BILD (перевод - «Униан»).

О грядущей отставке военного министра журналисты узнали сразу из нескольких источников. Утверждается, что инициатором отставки является сама Ламбрехт, а не правительство.

- Сейчас речь идёт о точном времени отставки, преемник уже обсуждается, – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Кристин Ламбрехт преследовали скандалы всё время, пока она занимала пост министра обороны.

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