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Белоруски Белостока креативно ответили лукашенковским пропагандистам

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  • 13.01.2023, 23:26
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Белоруски Белостока креативно ответили лукашенковским пропагандистам

Активистки провели митинг «за законные санкции».

Белостокские белоруски творчески откликнулись на высказанное на днях предложение «сенатора» Олега Дьяченко относительно того, как они могут «вымолить себе прощение» со стороны лукашенковского режима.

Активистки выступили с заявлением:

«В ответ на предложение пропагандистов режима Лукашенко провести акцию ради скорейшего возвращения «беглых» домой мы обращаемся к европейским политикам: «Требуем использовать все свои возможности, чтобы Лукашенко как можно скорее появился в Гааге и принял участие в торжественной церемонии снятия с него санкций. Свободные белоруски Белостока».

После того они вышли на улицу с пикетом, на который принесли и «плод покаяния».

Несмотря на то, что митинг прошел не в Варшаве, как просили пропагандисты, участники напомнили сторонникам диктатуры, что лучше Гаага, чем Нюрнберг.

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