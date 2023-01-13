Старый Новый год: что можно и нельзя делать 13.01.2023, 23:37

В Беларуси этот праздник отмечают в ночь с 13 на 14 января.

В Беларуси в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. «Комсомолка» узнала, что можно и нельзя делать в этот день, а также приметы.

Народные приметы на 14 января

В этот день было принято узнавать, каким будет предстоящее лето. И делали это по ветру. В том случае, если дует восточный ветер, что лето выдастся жарким и сухим, если южный – дождливым, а если северный – с градом и холодное. А сильный снег свидетельствует о том, что лето будет хорошим.

А вот по каким приметам судили об урожае на год. На него указывает иней на деревьях, туман, а еще снежное и морозное 14 января. Вьюга и ветер указывают на большой урожай орехов. Если же выдастся звездная ночь, то летом будет много ягод.

Что нельзя делать 14 января

Запрещено есть рыбу. Предки считали, что если нарушить запрет, то целый год можно провести держа язык за зубами. Нельзя долго спать, а нужно встать пораньше, умыться утренней водой, которую следует набрать из колодца и тогда весь год болезни не будут беспокоить.

Не рекомендуется проводить этот день вдали от своих близких родственников, так как на протяжении всего года можно остаться без их поддержки. А еще нельзя ссориться. Не следует игнорировать просьбы близких друзей и родственников. Считается, что их можно потерять навсегда.

Не стоит отказывать и тому, что пришел помириться в Старый Новый год. Тот, кто запрета ослушается, может на себя навлечь проблемы и финансовые, и личного характера.

Что нужно делать 14 января

Старый Новый год – семейный праздник. По традиции, было принято собираться у самого старшего по роду. И в этот день к нему шли в гости. А еще хозяйки всегда выпекали печенье в виде птиц и фигурок домашнего скота. И было принято раздавать печенье друзьям и соседям.

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