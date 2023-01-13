Как ВСУ используют новые немецкие гаубицы под Соледаром 13.01.2023, 23:42

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Для российских войск Panzerhaubitze 2000 - опасный противник.

Германия поставила Украине самоходки Panzerhaubitze 2000. Это одни из лучших самоходных артиллерийских установок в мире, передает ВВС.

Особенность Panzerhaubitze 2000 (Pzh 2000) - высокий темп огня. Она может выстрелить десять снарядов в минуту и быстро покинуть позицию, прежде чем противник накроет ее ответным огнем.

Бортовой компьютер автоматически рассчитывает траекторию полета снаряда. Он может получать информацию из внешних источников и сразу же вносить коррективы в наводку. Это и ускоряет, и упрощает работу наводчика.

Для российских войск эти САУ - опасный противник. Артиллеристы стараются уничтожить Pzh 2000 каждый раз, когда засекают их позицию.

Журналисты агентства Рейтер засняли, как эти самоходные установки используют ВСУ.

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