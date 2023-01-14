В оккупированном Бердянске подорвали авто местного гауляйтера
- 14.01.2023, 1:07
Кичигин занесен в базу «Миротворец».
13 января в оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль одного из местных гауляйтеров - Алексея Кичигина. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на сообщения в Сети.
Сообщается, что так называемый «глава военно-гражданской администрации» Бердянского района не пострадал.
Член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «Кичигин вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля».
В сети публикуют видео, как пылает автомобиль. Пожар был виден из разных уголков города.
Алексей Кичигин, 19.04.1977 или 1974 года, занесен в базу «Миротворец». Там указано, что он - боевик незаконного вооружённого формирования: имел отношение к т.н. «казакам».
«Командир подразделения 6 батальона теробороны «ЛНР». Руководитель подразделения козицынских казаков. Позывной: Леший», — следует из информации на сайте.