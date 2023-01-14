«Я благодарен каждому солдату» 14.01.2023, 4:00

Зеленский заявил, что битва за Бахмут и Соледар продолжается.

Тяжелые битвы за Бахмут и Соледар (Донецкая область), за Кременную (Луганская область), за другие города и села востока Украины продолжаются до сих пор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

- Тяжелая битва за Донбасс продолжается, - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что продолжается битва за Бахмут, Соледар и Кременную, а также и за другие города и села востока Украины.

- Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины - Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности - защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи! - добавил Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил бойцов подразделения «Кракен» за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара, а также воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», мужественно обороняющих Бахмут.

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