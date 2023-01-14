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Ольга Романова: В России в ЧВК «Вагнера» начали вербовать женщин-заключенных

  • 14.01.2023, 5:20
  • 1,560
Ольга Романова: В России в ЧВК «Вагнера» начали вербовать женщин-заключенных
Ольга Романова

«Вагнеровцы» могут составлять около четверти всех российских сил в Украине.

Главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин начал набирать в российских тюрьмах в свои отряды женщин, рассказала в интервью LRT.lt журналист и руководитель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

- По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе, - поделилась она.

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