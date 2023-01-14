«Какое совпадение»: Пионтковский назвал дату капитуляции России 1 14.01.2023, 8:47

5,480

Поставки нужного Украине оружия приближают этот момент.

Российский оппозиционер Андрей Пионтковский озвучил историческую дату, когда бы ему хотелось, чтобы РФ объявила капитуляцию.

Отвечая на вопросы ведущей «24 канала», российский публицист озвучил свой прогноз по срокам завершения войны в Украине путем капитуляции Российской Федерации.

По мнению Андрея Пионтковского, знаковой датой станет 31 мая 2023 года.

Публицист объяснил, почему эту дату считает самой подходящей для данного исторического события.

Известный журналист на вопрос о том, на какие меры может пойти РФ и как быстро могут быть заморожены российские активы, ответил так: «На какие меры она может пойти? Я думаю, что это будет сделано самое позднее в день капитуляции, после победы».

Российский социолог предположил, почему война в Украине не будет затяжной: «Когда Украина получит нужное оружие, то не будет никакой затяжной войны. Затяжной войной пугали те «непораженцы», которые пытались ограничить поставки оружия. При заявленном на сегодня и полном удовлетворении генерала Залужного, плюс самолеты (он об этом не говорил), война закончится в обозримом будущем».

Андрей Пионтковский привел аргументы в пользу того, почему он бы хотел, чтобы война в Украине закончилась именно 31 мая 2023 года: «Я поставил уже такую символическую дату. Я назначил капитуляцию России на 31 мая 2023 года. Это историческая дата. Смотрите, какое совпадение: ровно 800 лет назад 31 мая 1223 года произошла битва на Калке, на которой Русь потерпела жестокое поражение. С тех пор в разных формах вот это монголо-ордынское иго 800 лет и продолжается. Хорошо бы поставить символическую точку 31 мая 2023 года».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».