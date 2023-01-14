«Вагнеровцы» из Соледара: Город не взят, у нас большие потери 1 14.01.2023, 9:17

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Наемники Пригожина нецензурно обругали Генштаб РФ.

Оккупанты утверждают, что ЧВК терпит большие потери.

Наемники российской ЧВК «Вагнер» сами опровергли пропагандистские заявления о якобы взятии Соледара, жалуясь Генштабу РФ, которому они не подконтрольны, на большие потери.

Двое боевиков в балаклавах и со свастикой «вагнеровцев» записали ролик на окраине города. Оккупанты утверждают, что ЧВК терпит большие потери.

«Город не взят еще до конца. У нас много, очень много потерь. Евгений Викторович (главарь «вагнеровцев» Пригожин – ред.) сказал стоять до конца. Хочу Генштабу нашему передать: п…ры, людей шлите, патроны», - заявил террорист на камеру.

Журналист Денис Казанский считает, что это видео может быть частью широкой медийной кампании «повара Путина» Евгения Пригожина по дискредитации российского военного командования.

«Вагнеровцы» не подчиняются Генштабу, а являются автономным «органом», подконтрольным лично Пригожину, поэтому критика в адрес Минобороны РФ кажется странной.

Этому предшествовал публичный «наезд» Пригожина на Шойгу за то, что Минобороны РФ в заявлении о «взятии» Соледара не упомянуло участия в боях «вагнеровцев».

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