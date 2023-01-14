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В Барановичах социальный педагог украла у подростка-сироты все деньги

  • 14.01.2023, 9:22
В Барановичах социальный педагог украла у подростка-сироты все деньги

Карточка с 2200 рублей была подарком на совершеннолетие.

В Барановичах будут судить 52-летнюю женщину — социального педагога, которая воровала деньги с банковской карты девушки-сироты. За два месяца она обокрала подопечную более чем на 2200 рублей, пишет «Наш край» со ссылкой на прокуратуру.

Женщина работала социальным педагогом в учреждении образования. Банковскую карту вместе с PIN-кодом ей еще в 2021 году отдала приемная мать сироты, попросив отдать карточку девушке в день совершеннолетия.

Однако педагог распорядилась карточкой иначе: она расплачивалась ею в магазинах, снимала наличные в банкоматах и за два месяца потратила более 2200 рублей. В итоге, когда спустя год девушка обратилась к женщине за предназначенной для нее картой, оказалось, что там нулевой баланс.

На педагога завели уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК (Хищение путем модификации компьютерной информации) и будут судить. Причиненный ущерб она возместила в полном объеме.

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