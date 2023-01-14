«Я тебя туда не посылала»: россиянка открестилась от своего мужа-оккупанта 14 14.01.2023, 9:27

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Женщина заявила, что не будет помогать ему возвращаться с войны.

Российский оккупант Виталий, который находится на оккупированной части Херсонской области, попросил жену собрать документы для его возвращения с войны. Впрочем, возлюбленная отказалась это делать.

Как сообщает «Информационное сопротивление» со ссылкой на перехваченный разговор, мужчина-оккупант попросил жену написать в прокуратуру и северный флот, или съездить в Мурманск для того, чтобы собрать документы, подтверждающие, что он полуинвалид с диагнозом артрит 3 степени.

«Жена возмущенно отказалась помочь мужу в этом вопросе, аргументируя, что «она не отправляла его на войну в Украину». Спросила, почему командование не может запросить документы. На что Виталий ответил, что на фронте командованию поф*г на проблемы солдат: «умер – списали, убили – списали, заболел – поф*г», - говорится в сообщении.

Во время разговора Виталий рассказал, что обращался к командованию с просьбой написать запрос о необходимых ему документах, но ему отказали, потому что «закончилась бумага».

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