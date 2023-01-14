Время падения Путина приближается 3 14.01.2023, 9:34

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Глава Кремля ждет удара в спину из-за каждого угла.

Кадры одинокого диктатора РФ Владимира Путина на рождественской службе в храме РПЦ ясно указывают на скорый конец диктатора.

Такое мнение в своем видеоблоге в YouTube высказал российский историк, политик и политэмигрант Дмитрий Чернышевский.

На праздновании Рождества рядом с Путиным не было никого, кроме пары священнослужителей. Он не подпускает к себе даже близкое окружение, что говорит о страхе главы РФ.

«Рождество - это крайне важный симптом полной внутриполитической изоляции диктатора. Он остался один. Часы его сочтены. Время падения Путина приближается. Он смертельно боится за свою жизнь. Он прекрасно понимает, что он натворил, как его ненавидят элиты. Он ждет удара в спину и выстрела в затылок из-за каждого угла», - рассказал Чернышевский.

Он пришел к выводу, что Путин перестал доверять даже своей массовке, которая «гастролировала» с ним, изображая простой народ. Кадры одинокого Путина в Рождество - это предвестник его конца, уверен российский историк.

«Путин - главный политический актер в стране. Он обязан появляться на торжественных мероприятиях, этим он демонстрирует, что он глава государства, вокруг него верные соратники. Где соратники? Вы посмотрите! Он один стоит, в одиночестве… У него никого нет, он никому не верит, его никто не поддерживает, он полностью изолирован. Такое бывает накануне падения. Диктатура всегда опирается на видимость на публичные ритуалы… Изоляция диктатора, показанная народу, - это как красная тряпка. Это мишень - он один, бейте его, люди. Если народ этого не понял, то элита поняла», - заверил Чернышевский.

Он обратил внимание на то, что российские пропагандисты и даже политики начали публично «присягать» главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и его кровавой кувалде.

«У нас на глазах зреет заговор по превращению России в озверело-фашистское государство, где Путина уже не будет. Момент истины стремительно приближается. До марта либо диктатор падет, либо изменится что-то в России в сильно плохую сторону…. В стране назревает коренной перелом. Либо это будет свержение Путина и начало трансформации страны в более-менее нормальное состояние, либо все будет еще хуже… Никакого будущего у России тогда уже не останется, кроме одного: раздел на зоны оккупации и внешнее управление. Мы приближаемся к последней развилке», - заверил Чернышевский.

Он ожидает падения диктатора в марте, так как в этот месяц в истории России произошло большое количество ключевых исторических событий, например, гибель Сталина. «Настанет март, и лед падет… Март - это такой месяц, когда всегда в России начинается что-то позитивнее», - констатировал политик.

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