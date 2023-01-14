ВСУ ликвидировали однофамильца легендарного снайпера Второй Мировой 3 14.01.2023, 9:45

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В России оккупант работал бакалейщиком.

На войне в Украине был ликвидирован 25-летний однофамилец снайпера Второй Мировой войны Натальи Сапьян, которая уничтожила 102 оккупанта, Александр Сапьян.

Он работал в местном филиале крупной торговой компании, которая поставляет бакалейные товары в розничные магазины. Летом 2021 года женился, а 3 октября 2022 года был призван по мобилизации, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

«Ликвидирован 23 декабря 2022 года «ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа». Похороны бакалейщика состоялись 6 января 2023 года», - рассказал Комахидзе.

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