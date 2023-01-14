«Попасть к врачу, чтобы закрыть больничный, уже стало квестом» 2 14.01.2023, 9:57

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В белорусской медицине сложилась катастрофическая ситуация.

Белорусы продолжают рассказывать о том, какова сейчас ситуация с стране заболеваемостью, да и медициной, в целом. Из каждого, даже короткого рассказа, становится ясно — медицина в лукашенковской Беларуси, уже скорее мертва, чем жива, пишет телеграм-канал БГМ, приводя рассказы пациентов белорусских поликлиник:

«Полгода назад у моей мамы диагностировали перелом в двух местах. Это был странный перелом, причин для него не было. После больницы лечилась в поликлинике. Спустя 2 месяца боль (которая к тому моменту практически прошла) перешла на другую сторону, обезболивающие не помогали. Сделали снимок, сказали перелом зажил, болеть не может. После двух вызовов скорой терапевт, которая вообще не должна заниматься переломами, отправила на КТ. Результат - перелом вообще не зажил. Третья скорая забрала в больницу, поставили диагноз невралгия. После этого лежала еще в двух больницах. В последней боль перешла на верхнюю конечность. Поставили блокаду - не помогло. Взяли пункцию костного мозга, поставили под вопросом рак костей или крови (не разобралась чего именно). Сдала пункцию еще раз в Минске, в итоге врачи закрыли больничный человеку с подозрением на рак! Все потому что такие протоколы. Теперь ждем результаты и не знаем, на что вообще надеяться».

«Город Могилев. Утром я заболела, пришла открыть больничный. Очередь 50 человек. Все 3 кабинета красной зоны закрыты на перерыв 30 минут. Помещение коридора 10×2 метров. Мест для присесть 10 штук. За 15 минут приема не прошло и 5 человек. Постоянно приходит кто-то вне очереди. Через час стояния в очереди поняла, что станет только хуже. Пошла в регистратуру, вызвала врача домой. Пришел врач вечером, сказал вирус гриппа ходит. Через пару дней на приеме. Осмотр тщательный, температуру измерили, около 10 минут. Раньше был 3-5 минут осмотр на приеме. Спросила, почему не берут тесты на ковид. Ответили, только при госпитализации. Пошла дальше болеть. Температура была постоянно 37,5. Кашель очень сильный, хотелось легкие выплюнуть и тошнить внутренними органами. На 7 день пошла закрывать больничный, потому что надо работать, а не выздоровела. Закрывают так: из кабинета выходит медсестра, спрашивает кому закрыть, берет 5-10 штук больничных, несет в кабинет, через 5 мин выносит больничные».

«Сама переболела гриппом совсем недавно. Мне всего 19, но иммунитет у меня очень слабый, цепляю каждую заразу (при том, что и хорошие прививки ставила, и масочный режим соблюдала) и болею по 3 раза за год минимум. В очереди к врачу (красная зона, начало декабря) сидело, как ни странно, два-три человека. Не очень много, но поток людей был постоянным. Врач при мне жаловалась медсестре, что ей на смену никого не отправляют, она перерабатывает по полсмены, нет времени даже на отдых. Что касается самой болезни, это был просто АДИЩЕ. Симптомы появлялись один за одним, суставы ломило, мышцы крутило, голова чугунная, очень сильный кашель (но, как сказала врач, легкие были чистыми) и температура под 40, которая поднималась буквально через час после того, как я ее сбивала. Попасть к врачу, чтобы закрыть больничный, уже квест: терапевты болеют через одного, очереди туда были огромнейшие, при выделенном часе на закрытие больничных мы сидели по 3 часа. Очень много специалистов по поликлинике в целом болеют, многим найти замену не могут. Берегите себя, белорусы. Лучше лишний раз соблюсти дистанцию в общественном месте и надеть маску во время десятиминутной поездки, чем потом мучиться от болезни и тратить по 100-150 рублей на лекарства с витаминами».

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