ГУР: Шойгу начал «войну» против Пригожина 2 14.01.2023, 10:02

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Российским пропагандистам разослали новые методички из 11 пунктов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о новых методических указаниях, которые российское минобороны распространило среди своих пропагандистов. Некоторые пункты методички свидетельствуют о том, что Пригожина отстраняют от контроля над так называемой «спецоперацией».

Информация обнародована на официальном сайте ГУР МОУ.

«Общие рекомендации» содержат 11 пунктов, сообщает разведка. Среди 11 пунктов треть касается повара путина Пригожина и наемников ЧВК «Вагнера», которыми он управляет.

В частности, росмедиа настоятельно рекомендуется:

подчеркивать ведущую роль министра обороны Шойгу и начштаба Герасимова, не упоминая при этом других лиц, ответственных за войну (т.е. это выбрасывает Пригожина из списка тех, кто рассказывает о «победах»);

комментировать боевые действия могут исключительно «эксперты», уполномоченные минобороны РФ (Пригожина этот вопрос также касается);

ЧВК «Вагнер» не упоминать вообще или упоминать в негативном контексте (в частности, отмечая значительные потери или поражения).

Другие пункты «рекомендаций» направлены на дальнейшее пропагандистское давление на российское население:

утверждать, что удары по энергетической инфраструктуре Украины – «вынужденные»;

подчеркивать, что РФ воюет с НАТО, а не с Украиной;

искать в иностранных СМИ материалы, которые можно толковать как тексты об «успехах» РФ и неудачах ВСУ.

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