«Соледар хотели»: боец ВСУ показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов
- 14.01.2023, 10:14
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Захватчики выбрали для своей базы самое заметное здание на одной из улиц на окраине города.
В городе Соледар на Донетчине продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинские военные точными ударами уничтожают захватчиков в местах их скопления.
На окраине населенного пункта ракетные войска ВСУ одним ударом уничтожили сразу 25 оккупантов. Кадры работы по врагу в своем Telegram-канале опубликовал украинский военный, командир отдельной тактической группы аэроразведки «Мадяр».
Он показал, как военные РФ расквартировывались в одном из домов, оставленном местными жителями. Интересно, что захватчики выбрали для своей базы самое заметное и самое большое здание на одной из улиц на окраине Соледара.
С разных сторон туда пришли две группы по 10 оккупантов, а еще пять находились в доме с самого утра. Туда также что-то подвозили машинами и выгружали. Как только россияне вошли внутрь, ВСУ нанесли удар.
«Вы точно Соледар хотели, черви? Кина не будет. Именно так выглядят одновременно выигранные в лотерею 25 белых «Лад», – прокомментировал «Мадяр».