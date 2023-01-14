Пять стран уже готовы передать Украине танки Leopard 14.01.2023, 10:26

Целью является создание отдельной танковой бригады.

Украина совсем скоро сможет полностью решить вопрос предоставления танков. Мы уже «за полшага до этого». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с журналистом Вадимом Карпьянком.

«Мы сейчас за полшага до решения темы танков. Французы нанесли «первый удар» по этой стене из легкого колесного танка. Французы сделали первый шаг, затем поляки», - сказал Кулеба.

Он обратил внимание на то, что именно Польша «побудила другие страны подумать о передаче танков Leopard».

«Это еще более важно, чем Leopard. Обещание Leopard это второй мощный шаг, который побудил другие страны говорить, что тоже готовы это сделать.... Здесь британцы выходят и говорят, что сделают этот шаг. Я пока ничего лишнего не буду говорить, но думаю, что все будет хорошо», - объяснил Кулеба.

Пока неизвестно, будет ли Германия передавать Украине танки напрямую или просто разрешит делать это другим странам.

«Я знаю еще по крайней мере 3 страны (кроме Польши и Финляндии - ред.), которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии. Поэтому имеем уже 5 стран, которые готовы передавать, но ждут окончательного решения вопросов с Германией», - добавил Кулеба.

Глава украинского МИДа добавил, что целью Украины является целая танковая бригада из Leopard.

«Это для начала. Почему Leopard? Потому что это танк, который изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача - в рамках танковой коалиции собрать бригаду», - добавил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

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