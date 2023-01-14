Под Копылем лукашисты задержали праздничную экскурсию с гидами и уничтожили кресты «Абаронцам Беларусі» 5 14.01.2023, 10:33

5,924

В колядном обряде, включенном в список культурного наследия ЮНЕСКО, участвовали 80 человек.

Очередные новости о массовых репрессиях и уничтожении памятников белорусской истории пришли 13 января из Копыльского района на Минщине.

Как сообщает «Радыё Свабода», по дороге в Семежево на «Колядные цари» (традиционный новогодний обряд, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО) в Грозово Копыльского района силовики задержали большую экскурсию – до 80 человек – с гидами Алесем Варикишем, Натальей Жданок и Иваном Сацукевичем.

У всех задержанных проверили документы и телефоны. Большинство людей, кроме экскурсоводов, спустя пятичасовой проверки отпустили. Варикиша и Сацукевича задержали на 72 часа.

А «Новы час» пишет, что в Грозово и Семежево к тому же снесли кресты в память о Слуцком восстании 1920 года.

Именно в Грозово, Семежево и Слуцке был сформирован 2-й Грозовский полк, участвовавший в боях против большевистской армии за независимость Белорусской Народной Республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».