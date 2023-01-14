закрыть
14 января 2023, суббота, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ударили по казарме с военными РФ на Запорожье: почти 100 погибших и раненых

7
  • 14.01.2023, 10:38
  • 4,598
ВСУ ударили по казарме с военными РФ на Запорожье: почти 100 погибших и раненых

Сгорели и стоявшие во дворе школы БТР и КаМАЗ российских оккупантов.

На оккупированной территории Запорожской области произошла «бавовна» в месте расположения живой силы противника. Взрыв прогремел 11 января в школе села Новофедоровка Пологовского района, где захватчики устроили свою казарму.

По предварительным данным, около 40 российских солдат ликвидированы, еще около 50 получили ранения. Также есть потери в военной технике. Об этом 14 января сообщил Telegram-канал «РИА-Мелитополь».

«Рашисты снова собирали трупы по пакетам. Климат совсем не подошел оккупантам», – пошутили авторы поста.

По их данным, «пламенный привет» врагу передали разведчики подразделения ССО «Бандерлоги», отследившие место, где проживали захватчики. По информации на 9 января, в школе поселились около 100 военнослужащих страны-агрессора.

Уже на следующий день по цели отработала артиллерия Вооруженных сил Украины.

Кроме того, сгорели стоявшие во дворе школы БТР и КаМАЗ российских оккупационных сил.

«Спасибо разведчикам ССО! Слава ВСУ!» – написали в «РИА-Мелитополь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип
Курс корабля – от Потомака до Кремля
Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип
Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин
Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар