ВСУ ударили по казарме с военными РФ на Запорожье: почти 100 погибших и раненых 7 14.01.2023, 10:38

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Сгорели и стоявшие во дворе школы БТР и КаМАЗ российских оккупантов.

На оккупированной территории Запорожской области произошла «бавовна» в месте расположения живой силы противника. Взрыв прогремел 11 января в школе села Новофедоровка Пологовского района, где захватчики устроили свою казарму.

По предварительным данным, около 40 российских солдат ликвидированы, еще около 50 получили ранения. Также есть потери в военной технике. Об этом 14 января сообщил Telegram-канал «РИА-Мелитополь».

«Рашисты снова собирали трупы по пакетам. Климат совсем не подошел оккупантам», – пошутили авторы поста.

По их данным, «пламенный привет» врагу передали разведчики подразделения ССО «Бандерлоги», отследившие место, где проживали захватчики. По информации на 9 января, в школе поселились около 100 военнослужащих страны-агрессора.

Уже на следующий день по цели отработала артиллерия Вооруженных сил Украины.

Кроме того, сгорели стоявшие во дворе школы БТР и КаМАЗ российских оккупационных сил.

«Спасибо разведчикам ССО! Слава ВСУ!» – написали в «РИА-Мелитополь».

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