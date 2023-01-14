«Валя, ты не поверишь»: перехвачен разговор о большой проблеме в армии РФ 1 14.01.2023, 10:54

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В рядах оккупантов процветает не только пьянство.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) перехватило телефонный разговор жены российского оккупанта.

Женщина рассказала подруге о массовой наркомании в рядах ВС РФ.

Женщины в разговоре обсуждали смерть на фронте знакомого. Они сообщили, что мужчину использовали на передовой как пушечное мясо в наказание за употребление наркотиков. «А Паша, знаешь, что мне сказал? Только не в передачу. Значит, он ширнулся и его, наверное, наказали. Он же не штурмовик, он же шахтер», - рассказала жена оккупанта.

Она добавила, что недавно ее супруг спасал сослуживцев, которые под действием наркотиков потерялись в пространстве и устремились к позициям ВСУ.

«Павлик говорит: «Валя, ты не поверишь, мои дол…ы пообкуривались, у них глаза… какие-то кролики-зайчики. И Паша тащил. А я говорю: «А зачем тащил?» Говорит: «Так он бы на украинскую позицию пошел», - сообщила россиянка.

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