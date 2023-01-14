«Лодка качается»: Пригожин обиделся на Минобороны РФ 3 14.01.2023, 11:12

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Евгений Пригожин

Главарь ЧВК «Вагнер» пообещал «ответ» ведомству Шойгу.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и предводители других российских оккупационных подразделений начали грызться между собой за звание «победителя» боев за Соледар Донецкой области, сообщает dialog.ua.

Подчеркивается, что поспешное заявление Минобороны об «освобождении» Соледара говорит о новом витке информационного противостояния российской армии и главаря наемников Пригожина.

Дело в том, что повар Путина через свою пресс-службу сообщил, будто в нападении на Соледар Донецкой области «не принимали участия никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Но в своем сегодняшнем сообщении о взятии города под контроль Минобороны РФ абсолютно ничего не сообщило о вкладе «вагнеровцев» в эту военную «операцию».

«На эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас... Надеюсь, вы поймете, почему я промолчал. Лодка и так качается», — сказал Пригожин.

В свою очередь, украинские ТГ-каналы пришли к выводу, что в военной верхушке РФ усиливается раскол.

«Минобороны РФ объяснило продвижение у Соледара действиями российской армии, что противоречит версии Пригожина о том, что город штурмуют в одиночку его зэки. Скоро российская армия будет сражаться за Москву с приватными армиями», - пишут они.

К слову, противостояние Пригожина с российскими кадровыми военачальниками замечается уже не первый месяц.

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