Под «крышей» КГБ: реалии табачной контрабанды в Беларуси 2 14.01.2023, 11:19

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Белорусские железнодорожники раскрыли интересные детали.

Очередная новость про выявления литовской погранслужбой контрабанды сигарет из Беларуси в новых рекордных объемах, в очередной раз подтверждает преступную деятельность нелегитимной белорусской власти с использованием Белорусской железной дороги (БЖД), пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Почему мы говорим именно про «эту власть» давно понятно, много раз обсуждалось в СМИ, однако есть и эксклюзивная информация от инсайдеров на БЖД, указывающая на «крышевание темы» КГБ.

Железнодорожный транспорт по своим объемным характеристикам и связанными с этим технологиями перевозок и пересечения границ в принципе весьма удобен и максимально эффективен для крупной контрабанды. Об этом хорошо знают как организаторы преступной деятельности, так и пограничники, таможенники, а также специалисты по перевозкам грузов.

И что примечательно - руководители и специалисты управления БЖД входят в состав участников специальной рабочей группы по противодействию незаконному перемещению товаров с использованием грузового железнодорожного подвижного состава. А в эту группу входят руководители и специалисты соответствующих главных управлений КГБ, МВД, ГТК (таможня) и ГПК (пограничники). И заседают периодически. И даже прокуратуру временами зовут.

Более того, на БЖД ежегодно под «предводительством» общетехнической службы (НР) «реализуется» утверждаемый первым замначальника БЖД соответствующий план мероприятий по пресечению контрабанды. По этому плану ежеквартально пишутся многостраничные аналитические отчеты отделениями БЖД и обобщенный для начальника БЖД.

Как видим бюрократия налажена. А в реалиях - ежегодное увеличение выявляемых объемов контрабанды.

Конечно, выявление контрабанды зависит и от эффективности контроля в странах Европейского союза, однако есть факты, четко объясняющие, что данный вопрос «крышуется» КГБ.

Из соображений безопасности мы не можем называть конкретных данных, так как наши источники продолжают работать на БЖД.

В свое время известные сотрудники КГБ (железнодорожники знают своих так называемых открытых «кураторов» в каждой организации и даже в отдельных службах), весьма подробно расспрашивали известных нам работников управления и отделений БЖД о технологиях и технологических процессах как погрузки различных грузов в различный подвижной состав, пломбирования, оформления перевозок, так и пересечения границ.

С ними делились профессиональными знаниями предполагая законное противодействие контрабанде. Однако анализ последующих событий нескольких лет четко показал, что переданные «кураторам» знания не только не уменьшили, а лишь увеличили контрабанду, а главное - способы сокрытия сигарет стали изощренней.

Общественность должна еще помнить, что около 10 лет назад основным способом контрабанды были закладки в сыпучие грузы в пути следования. В сети «гуляли» видео запечатлевшие на приграничных участках процессы запрыгивания, закапывания и спрыгивания злоумышленников с вагонов на малых скоростях движения.

Свою лепту в общую картину незаконного перемещения табачных изделий вносили и локомотивные бригады. Также становились «звёздами» соответствующих видео, заснятых правоохранительными органами. Тут были и акробатические трюки при подаче контрабанды на локомотив, и остросюжетные ролики по отслеживанию сброса груза из локомотива и последующим задержанием контрабандистов. Имели место случаи, когда пассажирские поезда задерживались на продолжительное время из-за обнаружения контрабандных сигарет во всех мыслимых и немыслимых полостях локомотива, даже в ущерб работе оборудования. Впрочем, в такой контрабанде за многие годы кардинально ничего не изменилось.

Другая речь о грузовых перевозках. Разнообразие грузов и типов вагонов для контрабанды ширилось и множилось, появились и контейнеры. Сейчас это целая палитра всевозможных ухищрений:

в полувагонах со щепой, щебнем, углем, торфом, металлоконструкциями, железобетонными изделиями, лесоматериалами, в том числе элементах конструкции вагона, под фальшивым полом, в специально вырезанных полостях внутри лесоматериалов или изделий;

в хопперах с удобрениями, топливными гранулами, щепой, цементом и даже жомом свекловичным;

в крытых вагонах, в том числе с фальшивыми стенками, сокрытие внутри паллет с различными грузами, даже с бетонированием полостей в железобетонных конструкциях, а также в вагонах с бумагой, где груз являлся прикрытием сделки, а упаковки с грузом внутри полностью заполнены пачками сигарет;

в цистернах с маслом и смолой.

А еще, самый «технологичный» из выявленных способов - закладка в танк-контейнер с газом с имитацией давления на внешних манометрах при помощи специального баллона с газом, уложенного внутрь танка с сигаретами.

Дошли и до таких хитростей, как использование для загрузки грузов организаций БЖД (МЧ) и «размазывания» таким образом ответственности.

Здесь нужно отметить, что до введения санкций укрупненно 50% контрабанды перевозилось в насыпных грузах, включая 25% в калийных удобрениях погрузки ОАО «Беларуськалий».

И «противодействия» ОАО «Беларуськалий» контрабанде были лишь на бумаге - опубликованный нами ранее материал тому подтверждение. В нем речь, в основном, о мерах со стороны БЖД, а единственная мера от ОАО «Беларуськалий», много лет рассматриваемая и никак не решаемая, - внедрение новых пломб.

А фактически, технология передачи и приема БЖД загруженных грузом составов остается таковой, что вагоны длительное время простаивают на путях отправителя без пломб и какого либо контроля. Это позволяет заложить туда любое количество контрабанды безнаказанно. Однако и это, отчасти, лишь прикрытие реальной загрузки сигарет еще в ходе погрузки, так как во многих случаях закладки засыпаны грузом, что невозможно сделать после загрузки вагона-хоппера. Это не полувагон и после загрузки не закопаешь короба в удобрениях.

Похожая ситуация и при погрузках вагонов щебнем на РУПП «Гранит». Однако тут хитрее - отправители таких вагонов чаще иные компании. Но технология та же - часть контрабанды «засыпают» щебнем в ходе загрузки вагона из бункеров РУПП «Гранит».

Да и по закрытой служебной статистике видно, что подавляющая часть закладки контрабанды в грузы осуществляется по спланированным технологиям на государственных предприятиях или с их участием. Это и названные предприятия, и еще лесхозы и лесоперерабатывающие заводы, цементные и сахарные заводы и ряд других.

Как же такое возможно, если организации, все схемы и методы известны много лет? И предотвратить такие крупные контрабандные потоки для реальных правоохранителей не составит труда, в том числе начиная от производства и первой продажи сигарет и далее по цепочке. Однако ни один правоохранительный орган не предпринимает реальных мер по противодействию, кроме мер «на бумаге». Такое «безразличие» к контрабанде, «прославляющей» страну на всю Европу, и безнаказанно?

Вывод очевиден, в том числе из вопроса - кому это выгодно?

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