В Казахстане официально отменили неприкосновенность семьи Назарбаева 6 14.01.2023, 11:29

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Ранее парламент лишил бывшего главу страны титула «елбасы».

Парламент Казахстана отменил закон, предоставлявший ближайшим родственникам Нурсултана Назарбаева иммунитет от судебного преследования. Сам бывший президент сохранил неприкосновенность.

Об этом сообщает Reuters.

Назарбаев руководил богатой нефтью среднеазиатской страной с 1989 по 2019 год и за три десятилетия своего пребывания у руля создал культ личности. Первоначально он сохранил широкие полномочия, когда ушел в отставку и назначил преемником своего близкого союзника Касым-Жомарта Токаева.

Но два политика разошлись в начале прошлого года на фоне бурных протестов в бывшей советской республике, которые, по словам Токаева, были частью попытки государственного переворота; 238 человек погибли в результате протестов граждан, которые захватили и подожгли правительственные здания в нескольких городах, столкнулись с силовиками.

Затем Токаев занял пост Назарбаева в качестве главы влиятельного совета безопасности и, после прекращения насилия, руководил увольнением ряда родственников и аффилированных лиц Назарбаева с руководящих должностей в государственном секторе.

Некоторые из них, такие как племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, были задержаны и обвинены в хищении средств у государства или государственных компаний.

Однако ближайшие родственники экс-президента до сих пор пользовались правовой неприкосновенностью благодаря закону, который также давал ему титул «елбасы», или «отца нации», и предоставлял ему содержание и охрану за счет государства.

Ссылаясь на «политическую трансформацию», начатую Токаевым и поддержанную прошлогодней конституционной реформой, законодатели 13 января проголосовали за отмену закона, шаг, который позволит государству, например, заморозить активы членов семьи Назарбаева, если они подозреваются в преступлениях.

При этом сам Назарбаев сохранит иммунитет от судебного преследования, предусмотренный конституцией.

Три дочери экс-президента владеют широким кругом предприятий, и одна из них, Динара Кулибаева, вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым неизменно входит в число самых богатых людей Казахстана по версии журнала Forbes.

Напомним, ранее в Казахстане признали неконституционным закон о елбасы («отце нации»). Документ гарантировал первому президенту Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследований и ряд привилегий.

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