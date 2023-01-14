Видеофакт: Боец «Интернационального легиона» подбил из NLAW российскую БМП-2 2 14.01.2023, 11:36

4,312

Во время выстрелов звучали вежливые «пожалуйста» и «спасибо».

В сети опубликовали видео противостояние иностранных добровольцев нашествию россиян под Изюмом. Во время спецоперации был использован британский ПЗРК NLAW.

Информация обнародована в Telegram-канале «ДШБ» и на Youtube-канале автора видео.

Запись сделана бойцом «Интернационального легиона», разместившим камеру таким образом, что создается иллюзия присутствия на поле боя. События, похоже, происходят во время осеннего наступления ВСУ в Харьковской области (или раньше).

В начале видео видно, как боец прицеливается, держа на плече NLAW весом 12,5 кг.

На мгновение в кадре возникает цель – русская БМП-2.

Далее следует выстрел: за полетом ракеты следят побратимы стрелка. Наконец раздаются эмоциональные возгласы на иностранном языке: есть попадания!

Следует отметить, что боец комментирует ситуацию, поэтому зрители понимают, что происходит. В частности, он указывает, что со своей позиции видит лишь небольшую часть БМП-2, в которую должна попасть.

Если осмотреть местность вокруг, становится ясно, что события происходят ранней осенью. Рядом с бойцом – синее сооружение, похожее на летний душ. Несколько правее – обычный украинский погреб, покрытый досками.

После выстрела военные бьют в сторону противника из стрелкового оружия.

Следующие кадры сняты с дрона – видны российскую БМП, окутанную дымом.

Далее бой продолжается – сначала военные что-то засуетились, затем зарядили гранатомет и ударили в сторону противника.

Видео от «Интернационального легиона» во всех деталях показывает позиции бойцов: видны дом и двор, где они закрепились. Также можно изучить особенности взаимодействия в боевых условиях: кажется, что происходит хаос, но на самом деле методически истребляется военная техника и живая сила противника.

В комментариях к видео также отмечают исключительную учтивость бойцов: они говорят друг другу «пожалуйста» и «спасибо», что довольно необычно в боевых условиях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».